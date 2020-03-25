Сексологические экспертизы начнут проводить в УГКСЭ по Брестской области в 2020 году

Источник материала: Виртуальный Брест

Подразделениями судебно-психиатрических экспертиз Брестской области в прошедшем году проведено более 60 экспертиз по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности.





В ходе исследования экспертами определялись индивидуально-психологические особенности подозреваемых лиц, уровень их психического развития. Для получения информации о наличии либо отсутствии у исследуемых расстройств сексуальной сферы, региональные подразделения МВД и Следственного комитета назначали сексологические экспертизы в центральный аппарат ГКСЭ. По причине роста таких исследований, в настоящее время назрела необходимость их введения в областном управлении Государственного комитета на базе управления судебно-психиатрических экспертиз.

Судебно-сексологические экспертизы проводятся с целью определения индивидуальных особенностей формирования и направленности сексуального влечения подозреваемого лица, установления наличия либо отсутствия у исследуемого расстройства сексуального предпочтения (педофилии).

В областном управлении ГКСЭ также прорабатывается вопрос открытия дружественной детям комнаты опроса, предназначенной для проведения беседы с несовершеннолетними, потерпевшими от сексуального насилия. Данное исследование будет осуществляться по запросам органов, осуществляющих дознание, предварительное следствие или ведущих оперативно-розыскную деятельность.

Татьяна Коток, официальный представитель

управления Государственного комитета

судебных экспертиз по Брестской области