В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы.

Новые сроки установлены постановлением Минприроды № 2 от 4 марта 2020 года. Согласно документу, в Брестской и Гомельской областях рыбалка будет ограничена с 12 марта по 18 мая. В Гродненской, Минской, Могилевской областях связанный с нерестом запрет будет действовать с 22 марта по 30 мая. Самый поздний ограничительный период — на Витебщине, с 31 марта по 8 июня.



В инспекции напомнили, что во время нерестового запрета любительское рыболовство не запрещено полностью, но сильно ограничено. В частности, в этот период можно рыбачить только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом с искусственной приманкой, а также с одним одинарным, двойным, или тройным крючком. Также есть ограничения о времени и месту. Удить рыбу можно только в светлое время суток с берега (не заходя в воду), со льда либо с искусственных сооружений (за исключением мостов, плотин, мест у шлюзов и насосных станций).

