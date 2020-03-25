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В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы.
25.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 марта 2020 4:12 1665
В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы.
В связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом во всех регионах Беларуси раньше начнут действовать запреты на лов рыбы. В среднем они смещены на 8-10 дней. Об этом сообщается на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира.
Новые сроки установлены постановлением Минприроды № 2 от 4 марта 2020 года. Согласно документу, в Брестской и Гомельской областях рыбалка будет ограничена с 12 марта по 18 мая. В Гродненской, Минской, Могилевской областях связанный с нерестом запрет будет действовать с 22 марта по 30 мая. Самый поздний ограничительный период — на Витебщине, с 31 марта по 8 июня.
Применение любых других орудий или способов лова в нерестовый период является нарушением и грозит штрафом. Вред, причиненный выловом рыбы в это время, исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2700 рублей) является основанием для возбуждения уголовного дела.
Источник: сайт agronews.com
©Информационный отдел
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11 марта 2020 4:12 1665 В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов...
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