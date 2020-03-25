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В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы.

25.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

11 марта 2020 4:12 1665

В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: agronews.com

В связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом во всех регионах Беларуси раньше начнут действовать запреты на лов рыбы. В среднем они смещены на 8-10 дней. Об этом сообщается на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы.

Новые сроки установлены постановлением Минприроды № 2 от 4 марта 2020 года. Согласно документу, в Брестской и Гомельской областях рыбалка будет ограничена с 12 марта по 18 мая. В Гродненской, Минской, Могилевской областях связанный с нерестом запрет будет действовать с 22 марта по 30 мая. Самый поздний ограничительный период — на Витебщине, с 31 марта по 8 июня.

В инспекции напомнили, что во время нерестового запрета любительское рыболовство не запрещено полностью, но сильно ограничено. В частности, в этот период можно рыбачить только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом с искусственной приманкой, а также с одним одинарным, двойным, или тройным крючком. Также есть ограничения о времени и месту. Удить рыбу можно только в светлое время суток с берега (не заходя в воду), со льда либо с искусственных сооружений (за исключением мостов, плотин, мест у шлюзов и насосных станций).

Применение любых других орудий или способов лова в нерестовый период является нарушением и грозит штрафом. Вред, причиненный выловом рыбы в это время, исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2700 рублей) является основанием для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, на протяжении всего нерестового периода запрещено пользоваться маломерными судами, не только для рыболовства, но и для других целей (кроме исключений, указанных в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Источник: сайт agronews.com

©Информационный отдел
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11 марта 2020 4:12 1665 В Беларуси перенесены сроки весенних запретов на лов...
 
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