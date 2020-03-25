Живот или нет? Новое фото Ксении Собчак обсуждают в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Поклонники российской телеведущей Ксении Собчак в очередной раз заподозрили ее в беременности. Поводом послужили свежие фото журналистки, опубликованные в соцсетях.

Кадры сделаны во время шоу, которое ведет Собчак на Первом канале, – «Док Ток» 24 марта.

На снимках телеведущая запечатлена в полосатом пальто прямого кроя. Когда звезда опускала руки, то сразу был заметен живот. В связи с этим поклонники Собчак предположили, что он ждет ребенка от своего нового мужа – режиссера Константина Богомолова.

«Животик выпирает», «Мне кажется, или беременна?», «Очень похоже, что Ксения Анатольевна в положении», – предположили пользователи.

Отметим, что слухи по поводу беременности Собчак появились осенью прошлого года после ее свадьбы с Богомоловым. Тогда телеведущая опровергла их.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», – написала тогда Собчак в соцсетях.

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