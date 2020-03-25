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Накануне пограничники задержали нелегалов недалеко от белорусско-польской границы

25.03.2020 19:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

"Бизнесмены" из Нигерии и "туристы" из Афганистана. Пограничники сообщили, что накануне задержали нелегалов недалеко от белорусско-польской границы.  Судя по сообщению ведомства, у одних виз не было вообще, а у других срок действия давно истек. Например, граждане Афганистана, когда их задержали, рассказали, что они туристы, в Минске познакомились с двумя нигерийцами. И все вместе на такси поехали в Брест. Зачем - никто из иностранцев пояснить не смог. Что касается граждан Нигерии, у которых были просрочены визы, то они якобы предприниматели. У них вообще должна была состояться сделка по поставкам ценных пород древесины или по продаже мобильных телефонов. Но понять, где правда, а где вымысел уже сложно. В итоге в отношении задержанных начат административный процесс за нарушение правил пребывания. Все они в изоляторе Брестской пограничной группы. Нелегалов ждет депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет. 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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"Бизнесмены" из Нигерии и "туристы" из Афганистана. Пограничники сообщили, что накануне задержали нелегалов недалеко от белорусско-польской границы.  Судя по...
 
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