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Спасенных от лесных пожаров коал в Австралии начали выпускать на волю
Источник материала: ОНТ
В Австралии спасенных от лесных пожаров коал выпускают в прежнюю среду обитания.
Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев пришлось провести в одном из сиднейских зоопарков. И таких погорельцев – сотни.
На волю коал отправляют небольшими группами. Первое время за их поведением будут наблюдать ученые.
Фото: pixabay
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В Австралии спасенных от лесных пожаров коал выпускают в прежнюю среду обитания. Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев...
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