Спасенных от лесных пожаров коал в Австралии начали выпускать на волю

Источник материала: ОНТ

В Австралии спасенных от лесных пожаров коал выпускают в прежнюю среду обитания.

Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев пришлось провести в одном из сиднейских зоопарков. И таких погорельцев – сотни.

На волю коал отправляют небольшими группами. Первое время за их поведением будут наблюдать ученые.

Фото: pixabay

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