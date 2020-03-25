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Спасенных от лесных пожаров коал в Австралии начали выпускать на волю

25.03.2020 17:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасенных от лесных пожаров коал в Австралии начали выпускать на волю

В Австралии спасенных от лесных пожаров коал выпускают в прежнюю среду обитания.

Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев пришлось провести в одном из сиднейских зоопарков. И таких погорельцев – сотни. 

На волю коал отправляют небольшими группами. Первое время за их поведением будут наблюдать ученые.

Фото: pixabay 

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В Австралии спасенных от лесных пожаров коал выпускают в прежнюю среду обитания. Первой клетку-переноску покинула коала по кличке Карли. Ей несколько месяцев...
 
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