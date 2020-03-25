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В Вилейской средней школе открылся STEM-класс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О сложных вещах через простые примеры. В Вилейской средней школе № 3 открылся современный STEM-класс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
У детей есть возможность заниматься инженерией, математикой, физикой и химией, осваивать робототехнику и программирование. Для этого созданы все условия. В распоряжении учащихся компьютеры, 3D-принтер, 10 планшетов и столько же уникальных Лего-конструкторов. Занятия проводят три раза в неделю. Их с удовольствием посещают более полусотни детей.
Никита Ракецкий, учащийся средней школы № 3:
Николай Гиро, директор средней школы № 3:
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Новости Беларуси. О сложных вещах через простые примеры. В Вилейской средней школе № 3 открылся современный STEM-класс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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