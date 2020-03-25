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Дизайн-центр создали на «Камволе» –Наталья Кочанова пообщалась с сотрудниками предприятия

25.03.2020 21:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дизайн-центр создали на «Камволе» –Наталья Кочанова пообщалась с сотрудниками предприятия

Опытные образцы тканей и изделия из них. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью. Сегодня комбинат посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. 

Предприятие прошло масштабную модернизацию.  Сейчас задача – расширить ассортимент, повысить качество и снизить себестоимость. Все это параметры эффективности, заложенные инвестиционным проектом. 

Наталья Кочанова, помимо парламентской деятельности, курирует Минск в качестве уполномоченного Президента. На «Камволе» она ознакомилась с деятельностью дизайн-центра и изделиями, которые разрабатывают его сотрудники. По сути, это производственно-образовательная площадка для креативных художников. Мужские и женские костюмы шьют из ткани, произведенной на предприятии. То есть, выпускают не только материал, но и готовые изделия. Одновременно – создаются новые рабочие места. 

Также Наталья Кочанова пообщалась с сотрудниками предприятия. После модернизации они работают в достойных условиях на современном оборудовании. Потенциальные мощности позволяют обеспечить внутренний рынок. В дальнейшем цель – выпускать конкурентную в мире продукцию и увеличивать экспорт.

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Теги: Минск
 
 
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Опытные образцы тканей и изделия из них. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной...
 
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