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Лявон Вольский дал большой онлайн-концерт ко Дню Воли

26.03.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 марта в 20 часов на своем YouTube-канале Лявон Вольский устроил большой электрический онлайн-концерт. Он посвящен Дню Воли — 102-й годовщине со дня провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики.

Лявон Вольский дал большой онлайн-концерт ко Дню Воли
Концерт прошел в пустом Lidbeer-баре в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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25 марта в 20 часов на своем YouTube-канале Лявон Вольский устроил большой электрический онлайн-концерт. Он посвящен Дню Воли — 102-й годовщине со дня провозглашения...
 
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