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На 94-м году ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 марта на 94-ом году жизни скончалась народная артистка Советского Союза Инна Макарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.
Всенародную любовь ей принесли роль Кати в фильме «Высота» и Нади в ленте «Девчата». Зрителям кинозвезда также запомнилась в картинах «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова» и «Дорогой мой человек».
Соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки СССР направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. 25 марта на 94-ом году жизни скончалась народная артистка Советского Союза Инна Макарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актриса...
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