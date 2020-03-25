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На 94-м году ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова

25.03.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 марта на 94-ом году жизни скончалась народная артистка Советского Союза Инна Макарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.

На 94-м году ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова

Всенародную любовь ей принесли роль Кати в фильме «Высота» и Нади в ленте «Девчата». Зрителям кинозвезда также запомнилась в картинах «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова» и «Дорогой мой человек».

Соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки СССР направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Новости Беларуси. 25 марта на 94-ом году жизни скончалась народная артистка Советского Союза Инна Макарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актриса...
 
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