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«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

25.03.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От рапсового масла до хозяйственного мыла. Белорусские предприятия готовы обеспечить растущий спрос на товары первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие продукты стоит купить не только про запас, но и для повышения иммунитета? Ответ в нашем следующем материале.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Потребительскую популярность у белорусов набирает рапсовое масло. Продукт с отечественными «корнями» и мировым интересом подкупает приверженцев здорового питания уникальными полезными свойствами.

С конвейера Минского маргаринового завода на кухню белорусских гурманов попадает исключительно «первый отжим».

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Ольга Сергиеня, начальник технологического отдела Минского маргаринового завода:
Продукт по своему жирно-кислотному составу более полезен и приближен к оливковому маслу, поэтому рекомендуем переходить на него. Он имеет оптимальное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Стоит отметить, что соотношение цены и качества масла рапсового очень оптимальное.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Трудно конкурировать с новым трендом и привычному подсолнечному. Несмотря на то, что по вкусу масла едва ли удастся отличить, витаминный коктейль в рапсовом куда более насыщенный. Производят продукт из отечественного сырья. Завод является госзаготовителем рапса в Витебской области, а потому запасов культуры хватит до нового урожая.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Александр Шатило, директор Минского маргаринового завода:
В силу какого-то ожидаемого дефицита продукции в торговых сетях мы до конца месяца сделаем месячный запас всего ассортимента продукции.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Растительное масло производят и в Гомеле. Полный цикл – от семечки до упаковки – в стране имеет только Гомельский жировой комбинат. Это одно из старейших предприятий отрасли, и, кроме того, крупнейший в Беларуси производитель мыла.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Дмитрий Соловей, главный технолог Гомельского жирового комбината:
Наш продукт натуральный. Некоторые продукты можно отнести даже к группе гипоаллергенных. Мыло хорошо наносится, смывается. Удаляет грязь, микробы, и при этом очень хорошо смывается с кожи.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Название «Детское» – это не уловки маркетологов, а абсолютный бренд, соответствующий ГОСТу. Так же и классическое «хозяйственное», просто незаменимое для людей, чувствительных к синтетическим моющим средствам. При этом гомельские мыловары не зависят от импорта. Почти 100 % сырья для мыльного продукта – белорусского производства.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Наталья Жукова, начальник управления продаж и маркетинга Гомельского жирового комбината:
В настоящее время спрос на нашу продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50 %. Для того, чтобы удовлетворить спрос потребителя, мы увеличиваем производство. Соответственно, имеем складские запасы для того, чтобы предложить покупателю то количество продукта, которое нужно сейчас.

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Будь то сезонное повышение интереса к конкретной продукции, мода на полезное и натуральное или же выбор, проверенный временем – на волне спроса производители не изменяют своим рецептам и высочайшим стандартам качества. Ведь во вкусах потребителя нет ничего более постоянного, чем временное.

*На правах рекламы

«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Люди в материале: Ольга Сергиеня, Александр Шатило, Дмитрий Соловей, Наталья Жукова

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. От рапсового масла до хозяйственного мыла. Белорусские предприятия готовы обеспечить растущий спрос на товары первой необходимости, сообщили в...
 
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