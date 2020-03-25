|
«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От рапсового масла до хозяйственного мыла. Белорусские предприятия готовы обеспечить растущий спрос на товары первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие продукты стоит купить не только про запас, но и для повышения иммунитета? Ответ в нашем следующем материале.
С конвейера Минского маргаринового завода на кухню белорусских гурманов попадает исключительно «первый отжим».
Ольга Сергиеня, начальник технологического отдела Минского маргаринового завода:
Трудно конкурировать с новым трендом и привычному подсолнечному. Несмотря на то, что по вкусу масла едва ли удастся отличить, витаминный коктейль в рапсовом куда более насыщенный. Производят продукт из отечественного сырья. Завод является госзаготовителем рапса в Витебской области, а потому запасов культуры хватит до нового урожая.
Александр Шатило, директор Минского маргаринового завода:
Дмитрий Соловей, главный технолог Гомельского жирового комбината:
Название «Детское» – это не уловки маркетологов, а абсолютный бренд, соответствующий ГОСТу. Так же и классическое «хозяйственное», просто незаменимое для людей, чувствительных к синтетическим моющим средствам. При этом гомельские мыловары не зависят от импорта. Почти 100 % сырья для мыльного продукта – белорусского производства.
Наталья Жукова, начальник управления продаж и маркетинга Гомельского жирового комбината:
Будь то сезонное повышение интереса к конкретной продукции, мода на полезное и натуральное или же выбор, проверенный временем – на волне спроса производители не изменяют своим рецептам и высочайшим стандартам качества. Ведь во вкусах потребителя нет ничего более постоянного, чем временное.
*На правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще
Новости Беларуси. От рапсового масла до хозяйственного мыла. Белорусские предприятия готовы обеспечить растущий спрос на товары первой необходимости, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)