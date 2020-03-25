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Джаред Лето захотел прийти на шоу Насти Ивлеевой

25.03.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джаред Лето захотел прийти на шоу Насти Ивлеевой

Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето устроил в Instagram трансляцию и подключал к ней разных подписчиков. Среди гостей эфира стала российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. В разговоре Лето сказал, что хотел бы прийти на шоу к блогеру. Запись эфира опубликовала Ивлеева.

Несмотря на то, что Анастасия не разговаривает по-английски, она не растерялась и пообщалась с Джаредом. В беседе Ивлеева рассказала немного о своей работе.

«В своей стране я популярна», – отметила она.

На это Лето ответил, что с удовольствием поучаствовал бы в её шоу, отметив, что уже был на передаче Ивана Урганта. Звезды договорились, что кода пандемия закончится, актер станет гостем ее программы. 

Кстати, Максим Галкин прокомментировал беседу блогера и музыканта.

«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще (отлично). Ду нот форгет ас, ер олд френдз» («Настя, можешь ли ты рассказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может, он приедет в мой замок, а если он знает, что моей женой является Пугачева, тогда вообще (отлично). Не забывай нас, своих старых друзей»).

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Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето устроил в Instagram трансляцию и подключал к ней разных подписчиков. Среди гостей эфира стала российская...
 
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