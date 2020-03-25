ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Купаловский театр покажет онлайн несколько спектаклей

25.03.2020 22:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Купаловский театр покажет онлайн несколько спектаклей

Четыре спектакля из репертуара Национального академического театра имени Янки Купалы можно будет посмотреть не выходя из дома с 27 марта по 2 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

«Тыдзень Купалаўскага online» пройдет впервые и будет приурочен к Международному дню театра. Как рассказал генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко, этот проект даст возможность следить за театральной жизнью не только жителям Беларуси, но и нашим гражданам, которые находятся за рубежом, а также всем, кто интересуется белорусской культурой. 

Стартует проект 27 марта визитной карточкой театра – спектаклем «Паўлінка». 29 марта можно будет увидеть «Школу падаткаплацельшчыкаў», а 31 марта – «Вельтмайстар-акардэон».

Завершится марафон спектаклем из репертуара Камерной сцены «Ураджай» 2 апреля. 

Ссылки на online-трансляцию и просмотр записей спектаклей будут доступны на сайте театра и в социальных сетях.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре спектакля из репертуара Национального академического театра имени Янки Купалы можно будет посмотреть не выходя из дома с 27 марта по 2 апреля, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джаред Лето захотел прийти на шоу Насти Ивлеевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика