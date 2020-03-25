Купаловский театр покажет онлайн несколько спектаклей

Источник материала: ОНТ

Четыре спектакля из репертуара Национального академического театра имени Янки Купалы можно будет посмотреть не выходя из дома с 27 марта по 2 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

«Тыдзень Купалаўскага online» пройдет впервые и будет приурочен к Международному дню театра. Как рассказал генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко, этот проект даст возможность следить за театральной жизнью не только жителям Беларуси, но и нашим гражданам, которые находятся за рубежом, а также всем, кто интересуется белорусской культурой.

Стартует проект 27 марта визитной карточкой театра – спектаклем «Паўлінка». 29 марта можно будет увидеть «Школу падаткаплацельшчыкаў», а 31 марта – «Вельтмайстар-акардэон».

Завершится марафон спектаклем из репертуара Камерной сцены «Ураджай» 2 апреля.

Ссылки на online-трансляцию и просмотр записей спектаклей будут доступны на сайте театра и в социальных сетях.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram