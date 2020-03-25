Джулия Робертс опубликовала фото без макияжа – «красотка» не изменилась

Источник материала: ОНТ

Американская актриса Джулия Робертс опубликовала в Instagram фото без макияжа, восхитив поклонников естественной красотой.

На 52-летней Роберст на фото платье с цветочным принтом и очки в черной оправе. Для фотоснимка актриса не использовала макияж, а также не прибегала к помощи фильтров или фотошопа.

Снимок был сделан дивой самостоятельно – распущенные волосы и завораживающий взгляд только подчеркнули естественную красоту Робертс. Актриса почти не изменилась спустя 30 лет после выхода фильма «Красотка».

Красоту знаменитости оценили поклонники, которые под постом за несколько часов оставили более 500 тыс. лайков.

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