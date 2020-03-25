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Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество

25.03.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила «Камволь»: «Заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной»

Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поставлена задача не просто выпустить ткань, а должна быть продукция с высокой добавленной стоимостью. А значит не сырье, не материал должны быть конечным продуктом. А конечный продукт – это, конечно, те изделия, которые будут выпускаться из этих тканей.

Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество

Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Реализация этого инвестпроекта выполнена, но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта.

Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО «Камволь»:
Дизайн-центр – это действительно уникальный проект, который призван создать предприятие замкнутого цикла. С одной стороны, мы производим камвольные ткани, с другой стороны – мы выпускаем готовый продукт на выходе.

Именно здесь, в дизайн-центре, у нас есть возможность опробовать эти ткани, почувствовать их качество, почувствовать их на ощупь, как они ведут себя в производстве.

Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество

Люди в материале: Наталья Кочанова, Эльвира Жвикова

 
 
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Новости Беларуси. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью, сообщили в...
 
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