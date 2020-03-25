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Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Реализация этого инвестпроекта выполнена, но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта.
Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО «Камволь»:
Именно здесь, в дизайн-центре, у нас есть возможность опробовать эти ткани, почувствовать их качество, почувствовать их на ощупь, как они ведут себя в производстве.
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Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество
Новости Беларуси. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью, сообщили в...
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