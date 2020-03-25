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3 рубля за каждую операцию. Один из банков поднял комиссию за платежи наличными в кассах

26.03.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк пересмотрел сборник вознаграждений за некоторые операции. Одно из изменений — повышение комиссии за прием наличных и совершение операций в кассе с помощью карточки до 3 рублей. Ранее сбор составлял 2 рубля (а до этого — 5 рублей).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БПС-Сбербанк с 23 марта поднял комиссию за платежи в пользу производителя услуг по банковской платежной карточке в кассе. Этот сбор банк взимает за каждый платеж. То есть если сделать два платежа — за ЖКУ и услуги мобильной связи, то нужно заплатить 6 рублей.

«Вознаграждение не взимается по операциям приема наличных денежных средств, при совершении операций по банковской платежной карточке в кассе банка по прямым договорам, заключенным между банком и производителями услуг, разовым платежам, при уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда, а также страховых платежей в пользу страховых организаций», — сообщают в банке.

Напомним, с 20 января этого года БПС-Сбербанк повысил комиссию с 3 до 5 рублей. Но с 5 февраля стоимость услуги снизили до 2 рублей.

 
 
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БПС-Сбербанк пересмотрел сборник вознаграждений за некоторые операции. Одно из изменений - повышение комиссии за прием наличных и совершение операций в кассе с...
 
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