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Девушка получила СМС от незнакомца и едва не выронила телефон от смеха

25.03.2020 22:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка получила СМС от незнакомца и едва не выронила телефон от смеха

Девушка по имени Сторми Брюс получила сообщение с неизвестного номера и едва не выронила телефон от смеха. Об этом сообщает Unilad.

В последнее время девушка была очень расстроена и подавлена – все события, которых так ждала девушка, были отменены. И вот, незнакомый номер присылает ей фото собаки в стиральной машине!


— Лила.
 — Стой, это кто?
— Извините, ошибся номером.

Девушке очень понравился пес, поэтому она написала собеседнику, что это было самое лучшее сообщение в ее жизни, которое отправили по ошибке. Также она просила прислать еще фото забавной собаки. Чуть позже Брюс получила еще изображение домашней любимицы.


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Девушка по имени Сторми Брюс получила сообщение с неизвестного номера и едва не выронила телефон от смеха. Об этом сообщает Unilad. В последнее время девушка была...
 
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