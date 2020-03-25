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Девушка получила СМС от незнакомца и едва не выронила телефон от смеха
Источник материала: ОНТ
Девушка по имени Сторми Брюс получила сообщение с неизвестного номера и едва не выронила телефон от смеха. Об этом
В последнее время девушка была очень расстроена и подавлена – все события, которых так ждала девушка, были отменены. И вот, незнакомый номер присылает ей фото собаки в стиральной машине!
— Лила.
Девушке очень понравился пес, поэтому она написала собеседнику, что это было самое лучшее сообщение в ее жизни, которое отправили по ошибке. Также она просила прислать еще фото забавной собаки. Чуть позже Брюс получила еще изображение домашней любимицы.
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Девушка по имени Сторми Брюс получила сообщение с неизвестного номера и едва не выронила телефон от смеха. Об этом сообщает Unilad. В последнее время девушка была...
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