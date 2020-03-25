Девушка получила СМС от незнакомца и едва не выронила телефон от смеха

Источник материала: ОНТ

Девушка по имени Сторми Брюс получила сообщение с неизвестного номера и едва не выронила телефон от смеха. Об этом сообщает Unilad.

В последнее время девушка была очень расстроена и подавлена – все события, которых так ждала девушка, были отменены. И вот, незнакомый номер присылает ей фото собаки в стиральной машине!





— Лила.

— Стой, это кто?

— Извините, ошибся номером.

Девушке очень понравился пес, поэтому она написала собеседнику, что это было самое лучшее сообщение в ее жизни, которое отправили по ошибке. Также она просила прислать еще фото забавной собаки. Чуть позже Брюс получила еще изображение домашней любимицы.





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