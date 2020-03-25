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Товар выбрасывал на ходу: лидские пограничники задержали водителя, пытавшегося скрыться
Источник материала: Lida.Info
Лидские пограничники в результате погони задержали 32-летнего жителя Гродненской области. Он отказался выполнять законные требования и попытался скрыться.
Днем 21 марта пограничный наряд поста «Сурвилишки» остановил микроавтобус Volkswagen для проверки оснований нахождения водителя в погранзоне. Документы мужчины оказались в порядке, однако крупный багаж, накрытый пледом, вызвал подозрения. Водитель отказался показать его пограничникам и попытался скрыться.
Во время преследования мужчина решил избавиться от груза и на ходу выбросил коробку, но это все равно ему не помогло. Как оказалось, в коробке были товары подакцизной группы.
В отношении задержанного составлен протокол за неповиновение законным требованиям должностного лица. Материалы направлены в суд, который и даст правовую оценку действиям жителя Гродненщины.
С начала года это уже девятый случай неповиновения законным требованиям на участке Лидского погранотряда, сообщает
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Лидские пограничники в результате погони задержали 32-летнего жителя Гродненской области. Он отказался выполнять законные требования и попытался скрыться. Днем 21...
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