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Товар выбрасывал на ходу: лидские пограничники задержали водителя, пытавшегося скрыться

26.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Товар выбрасывал на ходу: лидские пограничники задержали водителя, пытавшегося скрыться

Лидские пограничники в результате погони задержали 32-летнего жителя Гродненской области. Он отказался выполнять законные требования и попытался скрыться.

Днем 21 марта пограничный наряд поста «Сурвилишки» остановил микроавтобус Volkswagen для проверки оснований нахождения водителя в погранзоне. Документы мужчины оказались в порядке, однако крупный багаж, накрытый пледом, вызвал подозрения. Водитель отказался показать его пограничникам и попытался скрыться.

Во время преследования мужчина решил избавиться от груза и на ходу выбросил коробку, но это все равно ему не помогло. Как оказалось, в коробке были товары подакцизной группы.

В отношении задержанного составлен протокол за неповиновение законным требованиям должностного лица. Материалы направлены в суд, который и даст правовую оценку действиям жителя Гродненщины.

С начала года это уже девятый случай неповиновения законным требованиям на участке Лидского погранотряда, сообщает Госпогранкомитет.

 
 
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Лидские пограничники в результате погони задержали 32-летнего жителя Гродненской области. Он отказался выполнять законные требования и попытался скрыться. Днем 21...
 

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