Два вора пытались унести из Нотр-Дама средневековые камни

Источник материала: ОНТ

Во Франции арестовали двух человек, которые пытались унести древние камни из собора Парижской богоматери, сообщает ARTnet.

На прошлой неделе из-за карантина «беспрецедентную реставрацию» Нотр-Дама после пожара пришлось приостановить на неопределенный срок.

Два вора воспользовались ситуацией. Они проникли на объект и попытались вынести несколько упавших камней.

Несмотря на ограничительные меры, за порядком 24 часа в сутки следят охранники. Они тут же заметили нарушителей. Официальный представитель собора Парижской богоматери рассказал, что они, по всей вероятности, собирались продать их на черном рынке.

Эксперты полагают, что вынужденная пауза в работах может негативно сказаться на успешном выполнении амбициозного пятилетнего плана реконструкции главного парижского памятника архитектуры. Многие специалисты и раньше говорили, что за такие короткие сроки уложиться невозможно.

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