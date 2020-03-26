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Два вора пытались унести из Нотр-Дама средневековые камни

26.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два вора пытались унести из Нотр-Дама средневековые камни

Во Франции арестовали двух человек, которые пытались унести древние камни из собора Парижской богоматери, сообщает ARTnet.

На прошлой неделе из-за карантина «беспрецедентную реставрацию» Нотр-Дама после пожара пришлось приостановить на неопределенный срок. 

Два вора воспользовались ситуацией. Они проникли на объект и попытались вынести несколько упавших камней. 

Несмотря на ограничительные меры, за порядком 24 часа в сутки следят охранники. Они тут же заметили нарушителей. Официальный представитель собора Парижской богоматери рассказал, что они, по всей вероятности, собирались продать их на черном рынке.

Эксперты полагают, что вынужденная пауза в работах может негативно сказаться на успешном выполнении амбициозного пятилетнего плана реконструкции главного парижского памятника архитектуры. Многие специалисты и раньше говорили, что за такие короткие сроки уложиться невозможно.

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Во Франции арестовали двух человек, которые пытались унести древние камни из собора Парижской богоматери, сообщает ARTnet. На прошлой неделе из-за карантина...
 
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