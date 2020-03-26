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Два вора пытались унести из Нотр-Дама средневековые камни
Источник материала: ОНТ
Во Франции арестовали двух человек, которые пытались унести древние камни из собора Парижской богоматери,
На прошлой неделе из-за карантина «беспрецедентную реставрацию» Нотр-Дама после пожара пришлось приостановить на неопределенный срок.
Два вора воспользовались ситуацией. Они проникли на объект и попытались вынести несколько упавших камней.
Несмотря на ограничительные меры, за порядком 24 часа в сутки следят охранники. Они тут же заметили нарушителей. Официальный представитель собора Парижской богоматери рассказал, что они, по всей вероятности, собирались продать их на черном рынке.
Эксперты полагают, что вынужденная пауза в работах может негативно сказаться на успешном выполнении амбициозного пятилетнего плана реконструкции главного парижского памятника архитектуры. Многие специалисты и раньше говорили, что за такие короткие сроки уложиться невозможно.
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Во Франции арестовали двух человек, которые пытались унести древние камни из собора Парижской богоматери, сообщает ARTnet. На прошлой неделе из-за карантина...
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