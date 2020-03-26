ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

26.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Постепенно разрешаются главные интриги сезона в белорусском хоккее. В эти дни идет финальная серия плей-офф в высшей лиги нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». До четырех побед играют «Минские зубры» и сборная U-17.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Екатерина Лихошапко побывала на третьем матче противостояния.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Поверить пару месяцев назад в то, что матчи третьего по значимости хоккейного дивизиона нашей страны будут транслировать, да еще и на матче будет работать комментатор, не представлялось возможным.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Дмитрий Шульга, главный тренер команды U-17:
Если учесть, что это сборная, она готовится все-таки выступать на международной арене, то внимание зрителей, болельщиков, телевидения, корреспондентов – своеобразная тренировка очень хорошая для ребят. Они должны быть к этому готовы, это не должно их уводить в сторону от игры.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Тем не менее, в среду малая арена комплекса «Чижовка» была прилично заполнена. А ведь парни и правда демонстрировали хороший хоккей. Да и эмоций в поединке тоже хватало. Порадовал еще и местный диджей, который с креативом подходил к выбору музыки.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

В первом периоде команды по разу обменялись шайбами. Борьба продолжилась во второй части поединка. Дружины снова оформили по голу в ворота друг друга. Казалось, что и на второй перерыв коллективы уйдут при равном счете. Но благодаря точному броску Владислав Суркова «Минские зубры» снова вышли вперед – 3:2. В заключительном отрезке сборная U-17 смогла не только сравнять счет, но и дожать соперников в концовке.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Автором победной шайбы стал Мирослав Михалев – 4:3 по итогу. Счет в серии стал 3:0.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

Дмитрий Шульга:
Надо сказать, что тяжелая игра. Тяжелая. В плане движения сегодня выглядели немножко слабее, чем предыдущие две игры (видимо, усталость накапливается). И соперник играет вязко очень, навязывает много силовой борьбы.

Да, нужно сделать один шаг, но он самый трудный как правило. Посмотрим, готовы ребята его сделать или нет.

Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень

К слову, выход сборной U-17 в финал стал первым для команды за все время участия. Возможно, решающий матч состоится в четверг, 26 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 12:00.

Люди в материале: Дмитрий Шульга, Екатерина Лихошапко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Постепенно разрешаются главные интриги сезона в белорусском хоккее. В эти дни идет финальная серия плей-офф в высшей лиги нашей страны, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика