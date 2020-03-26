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Дмитрий Шульга о третьем матче с «Минскими зубрами»: тяжёлая игра, соперник играет вязко очень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Постепенно разрешаются главные интриги сезона в белорусском хоккее. В эти дни идет финальная серия плей-офф в высшей лиги нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». До четырех побед играют «Минские зубры» и сборная U-17.
Поверить пару месяцев назад в то, что матчи третьего по значимости хоккейного дивизиона нашей страны будут транслировать, да еще и на матче будет работать комментатор, не представлялось возможным.
Дмитрий Шульга, главный тренер команды U-17:
Тем не менее, в среду малая арена комплекса «Чижовка» была прилично заполнена. А ведь парни и правда демонстрировали хороший хоккей. Да и эмоций в поединке тоже хватало. Порадовал еще и местный диджей, который с креативом подходил к выбору музыки.
В первом периоде команды по разу обменялись шайбами. Борьба продолжилась во второй части поединка. Дружины снова оформили по голу в ворота друг друга. Казалось, что и на второй перерыв коллективы уйдут при равном счете. Но благодаря точному броску Владислав Суркова «Минские зубры» снова вышли вперед – 3:2. В заключительном отрезке сборная U-17 смогла не только сравнять счет, но и дожать соперников в концовке.
Автором победной шайбы стал Мирослав Михалев – 4:3 по итогу. Счет в серии стал 3:0.
Дмитрий Шульга:
Да, нужно сделать один шаг, но он самый трудный как правило. Посмотрим, готовы ребята его сделать или нет.
К слову, выход сборной U-17 в финал стал первым для команды за все время участия. Возможно, решающий матч состоится в четверг, 26 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 12:00.
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Новости Беларуси. Постепенно разрешаются главные интриги сезона в белорусском хоккее. В эти дни идет финальная серия плей-офф в высшей лиги нашей страны, сообщили...
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