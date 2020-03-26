«Роскошная Маша»: звезда сериала «Маргоша» показала стройную фигуру в купальнике

Источник материала: ОНТ

Российская актриса театра и кино Мария Берсенева приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала «7 дней», где поделилась своими секретами красоты. Звезда сериала «Маргоша» выложила в Instagram эффектное фото.

На снимке Мария стоит на бортике бассейна, позируя в ярком купальнике экзотической расцветки. Подписчики актрисы восхитились её стройной фигурой. «Роскошная Маша», «Прекрасна, как сама любовь», «Тот случай, когда в человеке прекрасно все, и тело и душа», «Прекрасно выглядите», «Как всегда красотка», «Шикарная женщина», «Как можно быть такой молодой и красивой», - написали поклонники актрисы в комментариях.

Сериал «Маргоша» принес актрисе известность. Во время учебы в ГИТИСе Мария вышла замуж за Гурама Кофенлу и родила в декабре 2002 года сына Никиту. Вторым супругом артистки стал Николай Берсенев, с которым она рассталась в январе 2010 года. С 2016 года Мария счастлива в новых отношениях, однако имя избранника скрывает.

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