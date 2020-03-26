Красиво, стильно и комфортно: выбираем одежду для дома

Источник материала: ОНТ

Деловые костюмы, рубашки, джинсы, толстовки, платья всевозможных фасонов… Вещам, которые мы носим каждый день или же по особым случаям, мы уделяем большое внимание. И как правило, в нашем гардеробе не находится места для красивой и уютной домашней одежды. Растянутые майки, выцветшие спортивные брюки и простые халаты. Стоп! Рассказываем, как выбрать удобную и комфортную одежду для дома.

Особенностью домашней моды является то, что здесь на первый план выходит удобство. Дом – это место для отдыха, а значит, комфорт становится решающим фактором. Удобная домашняя одежда для женщин должна быть красивой, уютной, прочной и не бояться стирки. Условно одежду для дома можно разделить на две группы: одежда для сна и для домашних занятий. В первую категорию, безусловно, попадают халаты и пижамы.

Пижамы

Выбирайте пижаму из натуральных тканей. Хлопчатобумажная ткань хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Она достаточно прочна, приятна на ощупь и гиппоаллергенна. Если хочется роскоши и романтики, стоит обратить внимание на шелк или атлас. Для холодного сезона подойдут пижамы из велюра, флиса или махры. Их можно использовать и как домашнюю одежду. Классическая пижама состоит из свободной рубашки, обычно на пуговицах, и широких штанов. Для лета лучше выбирать комплект, который состоит из шортиков и футболки.

Халат

Практически у каждой женщины есть банный халат. Такой халат обычно шьется из махры, которая прекрасно впитывает влагу после водных процедур. Нелишним в гардеробе окажется и шелковый халат, украшенный кокетливыми кружевными вставками, он выглядит очень привлекательно.

При покупке халата стоит обратить на размер. Лучше купить халат чуть большего размера, чем нужно, иначе при случае он будет постоянно распахиваться. Главным показателем в размерном ряде халатов является рост.

Домашняя одежда

Однако халат и пижаму все-таки лучше оставить для спальни. Заниматься домашними хлопотами и встречать гостей лучше в другом варианте домашней одежды. Одно из главных правил — домашняя одежда должна быть удобной и подходить по сезону, погоде и домашней атмосфере. Исключите наряды из синтетики, лучше отдать предпочтение натуральным тканям. Брюки, бриджи и туники максимально удобны и не стесняют движений.

Домашние платья

Прекрасным вариантом могут оказаться домашние платья и туники. Это стильно и очень женственно. Платье может быть шелковым, трикотажным или вискозным.

Спортивные костюмы

Остаются популярными и спортивные костюмы: свободные футболки и прямые брюки. Теплые, удобные, они способны создать молодежный образ. Очень модно будут выглядеть изделия из текстурного хлопка, льна или денима.

Одежда для беременных

Не менее важна удобная домашняя одежда и для беременных женщин. Она должна быть безопасной для малыша, поэтому о тугих резинках и синтетике стоит забыть.

Выбирайте одежду из натуральных материалов: хлопок или шелк. В составе ткани допустимо и наличие эластина, чтобы одежда тянулась и повторяла округлившиеся формы тела.

Пожалуй, самый универсальный вариант – это домашний халат или платье для беременных. Обратите внимание и на штаны или шорты. Главное, чтобы резинка была мягкой и не впивалась в растущий живот. Кроме удобства одежда должна улучшать настроение. Беременные женщины вполне могут позволить себе самые нелепые цветовые сочетания и яркие принты.

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