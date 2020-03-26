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Самолет Су-27 упал в Черное море

26.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет Су-27 упал в Черное море

Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Это произошло вечером 25 марта. Истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму. Спустя минуту в этом районе воздушное судно подало аварийный сигнал. 

К месту, где зафиксирован аварийный сигнал, направлены малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и гражданские суда. В Министерстве обороны России отметили, что поиск летчика затруднён сложными метеоусловиями. 

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Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
 
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