В Раду Украины внесен законопроект о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси

ТАСС. Такая информация опубликована в среду на интернет-портале украинского парламента, передает





Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами (сторонами) ЕС или Энергетического Сообщества, то есть России и Беларуси.





Кроме того, в законопроекте, инициированном президентской фракцией «Слуга народа», предполагается временно, на время перехода объединенной энергосистемы Украины на параллельную работу с объединенной энергосистемой ЕС, позволить осуществлять только технологический переток электроэнергии из этих государств.





В минувший вторник украинское правительство ввело с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса.