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В Раду Украины внесен законопроект о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси

26.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Законопроект о введении запрета на импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами ЕС или Энергетического Сообщества, зарегистрирован в Верховной раде.

Такая информация опубликована в среду на интернет-портале украинского парламента, передает ТАСС.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами (сторонами) ЕС или Энергетического Сообщества, то есть России и Беларуси.

Кроме того, в законопроекте, инициированном президентской фракцией «Слуга народа», предполагается временно, на время перехода объединенной энергосистемы Украины на параллельную работу с объединенной энергосистемой ЕС, позволить осуществлять только технологический переток электроэнергии из этих государств.

В минувший вторник украинское правительство ввело с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса.
 
 
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Законопроект о введении запрета на импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами ЕС или Энергетического Сообщества, зарегистрирован в Верховной...
 
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