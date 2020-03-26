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«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

26.03.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Этот дом потрясающе красив. Особенно в лучах весеннего солнца! Он будто просит больше света и тепла. Возвышаясь грациозной волной над практически завершенных кварталом «Эмиратс Люкс», дом «Эмиратс Волна» подчеркивает приморский характер этого уголка комплекса «Минск Мир». Сейчас – последняя возможность приобрести здесь жилье!

Последние две секции дома «Эмиратс Волна» поступили в продажу меньше трех недель назад, а пятая часть квартир уже раскуплена. Ничего удивительного – это событие с нетерпением ожидали многие!

По словам главного архитектора компании «Эмирейтс Блю Скай» Петара Петрова, у дома есть несколько исключительных особенностей.

– Во-первых, это террасы на верхних этажах, а во-вторых, сама необычная форма этого здания. Название «Волна» не случайно – все в дизайне и архитектуре этого дома направлено на создание этого запоминающегося образа, – рассказал специалист.

В продаже – две последние секции дома «Эмиратс Волна» – 7-я и 8-я. В первых шести секциях распроданы уже все квартиры. Строительство квартала «Эмиратс Люкс» завершается – в октябре он будет сдан. Поэтому квартиры, которые сейчас есть в продаже – это последняя возможность уже будущей осенью стать жителем этого чудесного уголка комплекса «Минск Мир», который первым будет полностью готов к комфортному проживанию!

Дом «Эмиратс Волна» расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс «Минск Мир» – вдоль главного проспекта всей застройки. Его изящная изогнутая форма, плавные линии фасада и переменная этажность создают устойчивый образ волны, шумящей в морском прибое. Динамикой своих линий «Эмиратс Волна» подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всей застройки.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Дом «Эмиратс Волна» расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс «Минск Мир»

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс «Минск Мир», и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров — это больше среднестатистической минской квартиры!

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом. Это почти 20 тысяч кв. метров – насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Но главное – престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома «Эмиратс Волна», как и всего квартала «Эмиратс Люкс» – это принципиально важная составляющая!

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок

Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!

Последние секции дома - буквально у выходов со станции метро «Аэродромная» новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

У дома «Эмиратс Волна» прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной – современная школа с бассейном. А с южной стороны – центр всего комплекса «Минск Мир», все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл» – с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома «Эмиратс Волна» – это всего несколько минут неспешного шага!

«Волна» красоты и комфорта. В Минске в продаже – последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Международный финансовый центр Minsk World

Именно этот прекрасный вид современного мегаполиса и будет открываться перед жителями квартир с террасами, и зрелище будет потрясающим. Кстати, окна всех торцевых квартир восьмой секции выходят на три стороны света и смотрят прямо на «Мара Молл» и МФЦ Minsk World!

Кроме того, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

Петар Петров убежден, что главное преимущество комплекса «Минск Мир», который признан самым масштабным в Европе, – его полное соответствие современным тенденциям градостроения.

Сегодня в мире актуальным считается не точечная застройка городской территории, а создание комплексов – формирование особого сообщества, «комьюнити». Ведь общественные помещения, инфраструктура здания задают качество его жизни в целом, объединяют людей по интересам.

Именно философия объединения людей в сообщество лежит в основе создания многофункционального комплекса «Минск Мир», уверяет Петар Петров.

– В целом мы не продаем квадратные метры. Мы продаем содержание, расположение, стиль и образ жизни. Может, это звучит несколько высокопарно, но это и определяет нашу жизнь, – говорит главный архитектор.

По его словам, этим определяется и развитая инфраструктура каждого квартала.

– Человек – частичка общества, семья – часть социума. Если в этом квартале 5 тысяч квартир – это около 15 - 20 тысяч человек. По сути, небольшой европейский город! И чтобы он жил, ему нужны и торговые площади, и коммерческие помещения для бизнеса, и школы, и сады, и детские, а также спортивные площадки, и возможность для организации развлечений. Именно так строится комплекс «Минск Мир» – по принципу «город в городе», – объясняет главный архитектор.

Проследить, как продвигается отделка дома «Эмиратс Волна» и благоустройство прилегающей территории, можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Важно, что приобретение недвижимости подобного уровня – это разумная и выгодная инвестиция. Квартиры в доме «Эмиратс Волна» в тех секциях, которые поступили в продажу ранее, уже подорожали на 50%. Специалисты сферы недвижимости считают, что в будущем цена «квадрата» в таких домах и в таком месте легко может достигать 3-5 тысяч евро! Так что покупка квартиры в доме «Эмиратс Волна» – это не только ваш комфорт и удовольствие, но и отличный вклад в будущее детей и внуков!

Застройщик убежден, что людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать средства в собственную квартиру, чем делать бесконечные выплаты по аренде. Именно поэтому тем, кто мечтает о своей квартире, предлагается решиться – и стать, наконец, собственником, используя различные выгодные финансовые инструменты.

Длительная, до 10 лет в комплексе «Минск Мир», рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна «быстрая» кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме «Эмиратс Волна» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Решайтесь на покупку – и вам обеспечена «Волна» удовольствия!

 
Теги: Минск
 
 
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   Этот дом потрясающе красив. Особенно в лучах весеннего солнца! Он будто просит больше света и тепла. Возвышаясь грациозной волной над практически завершенных...
 
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