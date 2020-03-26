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В Гродно «дом Муравьева» выкупил бизнесмен Семашко. Здание переделают под гостиницу

26.03.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно здание на на Советской площади, 2, более известное как дом купца Муравьева, переделают в гостиницу. Дом выкупил гродненский известный бизнесмен Станислав Семашко, который и займется реставрацией старинного здания. Все работы, обещают, будут проводиться с «максимальным сохранением исторической планировочной застройки», сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Кирпичный дом в стиле модерн был возведен в центре Гродно в середине 1890-х годов. В 1928 году здесь работала пекарня Залуцкого. После было банковское отделение, а потом — мануфактурный магазин. В советское время размещалась Гродненская областная библиотека имени Е.Карского.

В феврале 1995 года, когда библиотека покинула это здание, управление культуры Гродненского облисполкома заключает договор с фирмой «Пульс». Он предусматривал не реставрацию, а ремонт перекрытий, лестниц и работы во дворе. Работы начались в мае того же года, при этом до октября ремонт выполнялся исключительно за деньги субподрядчика — компании «Концепт-93». Правда, «Пульс» взял кредит в размере 200 млн рублей, из которых непосредственно на ремонт было направлено 138,4 млн рублей.


Фото: vgr.by

Однако со второй половины 1995 года здание фактически осталось бесхозным. Известный гродненский краевед Виктор Саяпин в справочнике «Биография гродненских улиц» приводил слова начальника отдела прокуратуры Мартыненко:

— В помещениях областной библиотеки все время собирались разные антисоциальные группировки. Здание сделалось пристанищем бомжей, панков и алкоголиков. Дошло до того, что в здании разводили костры.


Фото: vgr.by

По словам работника прокуратуры, произошло «разрушение декоративного интерьера». На конец 1997 года в здании были полностью уничтожены межэтажные перекрытия. Было украдено чугунное ограждение на парадной лестнице, декоративные элементы по всей высоте здания. Уничтожены кафельные печи, частично цветные витражи, настенная живопись и лепнина. Итогом разграбления стало уголовное дело, которое, однако, ни к чему не привело.

Начиная с 2006 года новый собственник — Народный пенсионный фонд — приступает к реконструкции здания под «Муравьефф отель». Работы шли вяло, и в 2010 году ремонт был возобновлен, но уже новым владельцем ЗАО «Спецпродмаш».

И наконец здание выкупил Станислав Семашко.

В январе 2020 года около дома появились рабочие и техника, которые разбирали старые конструкции, вывозили мусор и укрепляли полуразрушенные кирпичные стены. Сейчас основные работы происходят во внутреннем дворике здания.


Фото: vgr.by

Историческое здание переделают под гостиницу. На первом этаже будут размещаться фойе, лобби-бар и спортзал. Остальные три этажа будут отданы под гостиничные номера.

Согласно проекту, ремонт ждет и подвалы здания, однако что там будет находиться, не уточняется. В здании появится и новый лифт, однако он будет без машинного отделения — это сделано для того, чтобы не нарушать исторический объем кровли. Как сказано в проекте, все работы будут проводиться с «максимальным сохранением исторической планировочной застройки».

Кроме того, во внутреннем дворике появится пристройка. Парковок не предусмотрено — это объясняется стесненными условиями исторического центра.


Фото: vgr.by

Работы планируется завершить к 2021 году.

Сейчас проект реконструкции старинного здания проходит общественные обсуждения: каждый может высказать свои пожелания и замечания.

Обсуждения проекта продлятся до 24 апреля этого года. Ознакомиться с документацией можно на сайте Гродненского горисполкома, а также на сайте Орхусского центра. Замечания и предложения касательно проекта можно высказать:

— Управление архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома. Адрес: 230 023, г. Гродно, пл. Тызенгауза, 3. Адрес электронной почты: arhitektura@gorod.grodno.by;

— Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Адрес электронной почты: giop@mail.grodno.by.

— ООО «СемашкоИнвест». Адрес: 230 003, ул. Антонова, 10, г. Гродно, электронный адрес: ep-grodno@mail.ru.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно здание на на Советской площади, 2, более известное как дом купца Муравьева, переделают в гостиницу.
 
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