Электронную ярмарку вакансий проведут в Березовском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Электронную ярмарку вакансий организуют сегодня для предприятий Березовского района (Брестская область), сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Колодинская.





Поучаствовать в такой ярмарке предложили Березовскому мясокомбинату, Белоозерскому энергомеханическому заводу, Березовской ГРЭС, Березовскому комбинату силикатных изделий, центральной районной больнице, местным райпо и автомобильному парку. Ознакомиться с их 104 вакансиями, в том числе 59 по рабочим квалификациям, можно будет с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by. В это время на вопросы соискателей в онлайн-режиме ответят специалисты кадровой службы предприятий, проведут консультации, предложат пройти собеседование с помощью чата.

В Березе и районе насчитывается 333 свободных рабочих места. Особенно на предприятиях и в организациях востребованы водители автомобилей, медицинские работники, электрогазосварщики, электромонтеры, продавцы. За содействием в трудоустройстве с начала года обратились 140 жителей района, из них 66 были зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты службы занятости помогли найти новую работу 91 человеку, в том числе 38 безработным.

В целом в Брестской области насчитывается более 10,8 тыс. свободных рабочих мест. По сравнению с январем-мартом 2019 года их число увеличилось на 16%. Проведение электронных ярмарок вакансий для юго-западного региона является новой формой, в этом году их уже организовывали для предприятий Барановичей, Пинска, Барановичского и Малоритского районов. "Такие мероприятия позволяют в онлайн-режиме наладить прямой диалог нанимателя с соискателем, хотя территориально они могут находиться в разных местах. Предусмотрена возможность передать свое резюме, задать интересующие вопросы", - добавили в комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.