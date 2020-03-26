«Не знаю, откуда у Зидана мой новый номер». Футболисты «Витебска» пошутили про интерес топ-клубов

Источник материала: Tut.by

Футболисты «Витебска» в сюжете блога КОРЕНМАН пошутили про интерес со стороны топ-клубов, вызванный приостановкой всех мировых турниров кроме чемпионата Беларуси.

Так, Антон Матвеенко рассказал про звонок от Зинедина Зидана, а Даниил Чалов признался, что пока не решил, в какой из клубов Манчестера переходить. Агент Эдвард, в свою очередь, анонсировал скорый переезд вратаря Дмитрия Гущенко в «Ливерпуль».

Слухи развеял заместитель ноябрьского района по финансам Константин Жоник, сказав, что, наоборот, мировые звезды приедут в Витебск, а предложения уже получили Пике, Суарес и Неймар.