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«Не знаю, откуда у Зидана мой новый номер». Футболисты «Витебска» пошутили про интерес топ-клубов

26.03.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты «Витебска» в сюжете блога КОРЕНМАН пошутили про интерес со стороны топ-клубов, вызванный приостановкой всех мировых турниров кроме чемпионата Беларуси.

Так, Антон Матвеенко рассказал про звонок от Зинедина Зидана, а Даниил Чалов признался, что пока не решил, в какой из клубов Манчестера переходить. Агент Эдвард, в свою очередь, анонсировал скорый переезд вратаря Дмитрия Гущенко в «Ливерпуль».

Слухи развеял заместитель ноябрьского района по финансам Константин Жоник, сказав, что, наоборот, мировые звезды приедут в Витебск, а предложения уже получили Пике, Суарес и Неймар.

 
Теги: Витебск
 
 
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Футболисты «Витебска» в сюжете блога КОРЕНМАН пошутили про интерес со стороны топ-клубов, вызванный приостановкой всех мировых турниров кроме чемпионата...
 
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