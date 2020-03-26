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Ракетный обстрел в Багдаде. Несколько снарядов упали недалеко от посольства США
Источник материала: СТВ
Новости Ирана. Сирены воздушной тревоги сработали в иракском Багдаде, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Ракетному обстрелу в очередной раз подверглась так называемая «зеленая зона», где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства.
Несколько снарядов упали недалеко от посольства США. Информации о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.
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Новости Ирана. Сирены воздушной тревоги сработали в иракском Багдаде, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Ракетному обстрелу в очередной раз подверглась так...
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