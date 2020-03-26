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Ракетный обстрел в Багдаде. Несколько снарядов упали недалеко от посольства США

26.03.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Сирены воздушной тревоги сработали в иракском Багдаде, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Ракетному обстрелу в очередной раз подверглась так называемая «зеленая зона», где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства.

Несколько снарядов упали недалеко от посольства США. Информации о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.

Ракетный обстрел в Багдаде. Несколько снарядов упали недалеко от посольства США

Ракетный обстрел в Багдаде. Несколько снарядов упали недалеко от посольства США

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Новости Ирана. Сирены воздушной тревоги сработали в иракском Багдаде, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Ракетному обстрелу в очередной раз подверглась так...
 
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