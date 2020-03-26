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Выплаты по чекам Tax Free приостановлены
Источник материала: ОНТ
С 26 марта «Технобанк» приостановил выплаты по чекам Tax Free, сообщается на сайте банка.
В банке пояснили, что на основании решения компании Global Blue из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе выплаты остановлены.
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С 26 марта «Технобанк» приостановил выплаты по чекам Tax Free, сообщается на сайте банка. В банке пояснили, что на основании решения компании Global Blue из-за сложившейся...
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