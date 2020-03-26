Выплаты по чекам Tax Free приостановлены

Источник материала: ОНТ

С 26 марта «Технобанк» приостановил выплаты по чекам Tax Free, сообщается на сайте банка.

В банке пояснили, что на основании решения компании Global Blue из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе выплаты остановлены.

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