Брестская и Гомельская области лидируют в посевной кампании

Источник материала: ОНТ

О темпах посевной рассказали сегодня в Минсельхозпроде. По ранним яровым в лидерах Брестская и Гомельская области – там почти 70% площадей, выделенных под эти культуры, уже засеяны.

Ночные заморозки сдерживают темпы посевной. Хотя техника вышла в поля на неделю раньше обычного. Готовность сельхоз-парка к активной работе на сегодняшний день составляет 95%.

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