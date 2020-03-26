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Брестская и Гомельская области лидируют в посевной кампании

26.03.2020 14:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестская и Гомельская области лидируют в посевной кампании

О темпах посевной рассказали сегодня в Минсельхозпроде. По ранним яровым в лидерах Брестская и Гомельская области – там почти 70% площадей, выделенных под эти культуры, уже засеяны.

Ночные заморозки сдерживают темпы посевной. Хотя техника вышла в поля на неделю раньше обычного. Готовность сельхоз-парка к активной работе на сегодняшний день составляет 95%.   

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О темпах посевной рассказали сегодня в Минсельхозпроде. По ранним яровым в лидерах Брестская и Гомельская области – там почти 70% площадей, выделенных под эти...
 
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