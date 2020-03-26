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Назван опасный побочный эффект ополаскивателей для полости рта

26.03.2020 14:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван опасный побочный эффект ополаскивателей для полости рта

Исследователи из Плимутского университета (Великобритания) обнаружили побочные эффекты от регулярного использования ополаскивателей для полости рта на основе хлоргексидина, пишет научный журнал Nature.

Ученые провели эксперимент. Его участники применяли жидкость на протяжении недели. После этого им измеряли уровень pH в ротовой полости, уровень нейтрализации кислоты и щелочи, степень концентрации глюкозы, молочной кислоты, нитратов и нитритов. Исследователи получили неожиданные результаты. 

Оказалось, что использование ополаскивателя вызвало уменьшение количества бактерий, которые отвечают за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и ЖКТ. Из-за этого увеличилось число патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

Как пояснил ведущий автор исследования доктор Рауль Бескос, изменения связаны с повышением кислотности, поскольку хлоргексидин уменьшает микробное разнообразие. «Поддержание нейтрального уровня pH в ротовой полости является одной из основных функций слюны. Слишком низкий pH может привести не только к повреждению зубов, но и слизистой оболочки всей полости рта», – отметил исследователь.

Также в ходе эксперимента выяснилось, что антисептик нарушает способность бактерий превращать нитрат в нитрит – ключевую молекулу для снижения кровяного давления. У участников исследования обнаружили повышение систолического артериального давления.

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Исследователи из Плимутского университета (Великобритания) обнаружили побочные эффекты от регулярного использования ополаскивателей для полости рта на...
 
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