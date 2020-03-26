Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощь

Источник материала: Маяк Преднепровья

Важно дойти до каждого пожилого человека и узнать, какая помощь ему нужна. Такую задачу во время рабочей поездки в Ошмянский район поставила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Она встретилась с депутатским корпусом Гродненской области, в центре внимания были актуальные вопросы развития региона. Перед этим спикер посетила местные предприятия и центр социального обслуживания населения Ошмянского района.

«В центре внимания находится выполнение поручений главы государства. Одно из них касается и внимательного отношения к пожилым людям, которым в нынешнее время важно побыть дома», — отметила Наталья Кочанова. Речь, подчеркнула она, о доставке пожилым на дом продуктов питания, медикаментов, оказании другой помощи. Важно, что к этой работе подключились не только центры соцобслуживания, но и волонтеры из числа молодежи, представителей общественных организаций.

«При этом пожилые люди зачастую очень скромные, они не хотят кого-то просить, беспокоить. Поэтому важно дойти до каждого, узнать, в чем он нуждается. Если есть дети , родные, которые могут доставить все необходимое, — это хорошо. В противном случае нужно помочь и уберечь», — отметила Наталья Кочанова.

По ее мнению, в Ошмянском районе, где проживают более 8 тыс. пенсионеров, эта работа поставлена на должном уровне. Нужно, чтобы так было и в других районах. Во время встречи с депутатским корпусом региона Наталья Кочанова призвала народных избранников активно включиться в оказание содействия пожилым людям. Ведь именно депутаты хорошо знают свои районы, округа, понимают, где необходима помощь.