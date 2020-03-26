ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощь

26.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощьВажно дойти до каждого пожилого человека и узнать, какая помощь ему нужна. Такую задачу во время рабочей поездки в Ошмянский район поставила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Она встретилась с депутатским корпусом Гродненской области, в центре внимания были актуальные вопросы развития региона. Перед этим спикер посетила местные предприятия и центр социального обслуживания населения Ошмянского района.

«В центре внимания находится выполнение поручений главы государства. Одно из них касается и внимательного отношения к пожилым людям, которым в нынешнее время важно побыть дома», — отметила Наталья Кочанова. Речь, подчеркнула она, о доставке пожилым на дом продуктов питания, медикаментов, оказании другой помощи. Важно, что к этой работе подключились не только центры соцобслуживания, но и волонтеры из числа молодежи, представителей общественных организаций.

«При этом пожилые люди зачастую очень скромные, они не хотят кого-то просить, беспокоить. Поэтому важно дойти до каждого, узнать, в чем он нуждается. Если есть дети, родные, которые могут доставить все необходимое, — это хорошо. В противном случае нужно помочь и уберечь», — отметила Наталья Кочанова.

По ее мнению, в Ошмянском районе, где проживают более 8 тыс. пенсионеров, эта работа поставлена на должном уровне. Нужно, чтобы так было и в других районах. Во время встречи с депутатским корпусом региона Наталья Кочанова призвала народных избранников активно включиться в оказание содействия пожилым людям. Ведь именно депутаты хорошо знают свои районы, округа, понимают, где необходима помощь.

www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важно дойти до каждого пожилого человека и узнать, какая помощь ему нужна. Такую задачу во время рабочей поездки в Ошмянский
 
Новости дня
Новости разные
 
Надолго ли хватит гречки в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика