|
В Узденском районе на 9-летнего ребёнка упала бетонная крышка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Узденском районе на школьницу упала бетонная крышка.
Как
В результате действий школьницы крышка потеряла устойчивость и упала. Несовершеннолетняя получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности.
К месту происшествия выезжала СОГ. Выясняются причины случившегося и условия, способствовавшие получению телесных повреждений.
Несколько месяцев назад в Гродно на местную жительницу упал забор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Узденском районе на школьницу упала бетонная крышка. Как сообщает Следственный комитет, 9-летняя девочка играла на улице. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)