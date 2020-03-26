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В Узденском районе на 9-летнего ребёнка упала бетонная крышка

26.03.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Узденском районе на школьницу упала бетонная крышка. 

Как сообщает Следственный комитет, 9-летняя девочка играла на улице. В какой-то момент ребёнок присел и прислонился спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу. 

В результате действий школьницы крышка потеряла устойчивость и упала. Несовершеннолетняя получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

К месту происшествия выезжала СОГ. Выясняются причины случившегося и условия, способствовавшие получению телесных повреждений. 

Несколько месяцев назад в Гродно на местную жительницу упал забор.

Женщина была госпитализирована – подробнее здесь

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Узденском районе на школьницу упала бетонная крышка.  Как сообщает Следственный комитет, 9-летняя девочка играла на улице. В...
 
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