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Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?

26.03.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие очень инициативные минчане сейчас делают собственные палисадники из различных цветов. Нужно ли получать разрешение на это, рассказали в программе «Большой город».

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Это можно. Мы такую инициативу поддерживаем. Очень приятно зайти во двор и увидеть цветущий полисадник. И когда один житель высаживает у себя во дворе очень красивые цветы, то подхватывают и соседние дома. Это очень приятно видеть!

Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Вы в своих интервью очень часто подчеркиваете, что необязательно выходить во дворы и помогать коммунальным службам только во время проведения каких-то акций, как «Зелёный двор вместе». Это можно сделать в любой день, в любое время. Что для этого нужно?

Анастасия Воробьёва:
Конечно, необязательно. Необязательно ждать субботника или месячника. Если есть желание у жителя выйти и благоустроить двор, посадить какое-то насаждение или сделать цветочную клумбу, жилищно-эксплуатационная организация поддерживает эту инициативу. Что касается посадки кустарников или деревьев, лучше подойти в ЖЭУ по месту жительства и согласовать место посадки, чтобы не посадить в нарушении норм. Для благоустройства палисадников никаких согласований не надо. Именно в части создания цветочных клумб. Выходите и садите.

Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?

Екатерина Забенько:
А инвентарем, если что, поможете?

Анастасия Воробьёва:
Конечно. Если требуется помощь в инвентаре, то ЖЭУ предоставит инвентарь.

Люди в материале: Анастасия Воробьева, Екатерина Забенько

 
 
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Многие очень инициативные минчане сейчас делают собственные палисадники из различных цветов. Нужно ли получать разрешение на это, рассказали в программе...
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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