27 марта ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!»

Источник материала: Полымя

27 марта Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения, посвященный пропаганде использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов.





В этот день инспекторы ГАИ напомнят о необходимости и эффективности использования пассивных средств безопасности.

В соответствии с действующими Правилами дорожного движения водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

В свою очередь, пассажир обязан быть пристегнутым при движении в механическом транспортном средстве, а при поездке на мотоцикле, мопеде быть в застегнутом мотошлеме.

Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка.

Детей, достигших 12-летнего возраста или рост которых превышает 150 сантиметров, можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать их ремнем безопасности.

Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и мотошлемов является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами предусмотрена ответственность водителя в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины. 3а повторное в течение года нарушение этого требования правил с водителя взыскивается штраф в размере от 2 до 5 б.в.

За нарушение ПДД пассажиром, в отношение него также предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа размере от 1 до 3 б.в.

За нарушение правил перевозки пассажиров (детей) предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 б.в. За повторное нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 б.в.

В пятницу и выходные дни наряды ДПС усилят контроль за использованием водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств!

Александр ПОЛУЯН,

старший госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД