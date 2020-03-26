ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

27 марта ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!»

26.03.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

27 марта Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения, посвященный пропаганде использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов.

27 марта ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!»

В этот день инспекторы ГАИ напомнят о необходимости и эффективности использования пассивных средств безопасности.

В соответствии с действующими Правилами дорожного движения водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

В свою очередь, пассажир обязан быть пристегнутым при движении в механическом транспортном средстве, а при поездке на мотоцикле, мопеде быть в застегнутом мотошлеме.

Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка.

Детей, достигших 12-летнего возраста или рост которых превышает 150 сантиметров, можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать их ремнем безопасности.

Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и мотошлемов является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами предусмотрена ответственность водителя в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины. 3а повторное в течение года нарушение этого требования правил с водителя взыскивается штраф в размере от 2 до 5 б.в.

За нарушение ПДД пассажиром, в отношение него также предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа размере от 1 до 3 б.в.

За нарушение правил перевозки пассажиров (детей) предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 б.в. За повторное нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 б.в.

В пятницу и выходные дни наряды ДПС усилят контроль за использованием водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств!

Александр ПОЛУЯН,
старший госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 марта Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения, посвященный пропаганде использования ремней безопасности, детских удерживающих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика