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Невероятно! Блогер Паук "наехал" на Департамент охраны МВД и... победил

26.03.2020 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный блогер Андрей Паук из райцентра Октябрьский добился пересмотра ведомственной инструкции Департамента охраны МВД Беларуси


архивное фото

А было как. Когда бы ни зашел Андрей в местный районный суд с фотоаппаратом или видеокамерой, через которую вел стрим, милиционеры всегда требовали прекратить съемки. И ссылались на ведомственную инструкцию, которая запрещает вести фото- и видеофиксацию даже в холле суда. О судебных заседаниях сейчас речь не идет - там другой порядок.

На претензии милиционеров у блогера был один ответ: "Это ваша инструкция. Я действую согласно Конституции, она не запрещает съемки в суде".

Милиционеры стояли на своем - инструкция.

Андрей Паук обратился к начальнику районного отделения Департамента охраны Сергею Дацко. Но оказалось, что он не уполномочен решать такие вопросы. Обращение рассматривал начальник Светлогорского отдела Департамента охраны МВД, подполковник милиции Виталий Девятилов.

В ответе на имя Паука подполковник Девятилов сообщил следующее:

"Сообщаем Вам, что на сегодня руководством суда Октябрьского района внесены соответствующие изменения в требования, касающиеся порядка ведения фото- и видеосъемок в административном здании суда Октябрьского района. Фото- и видеосъемка в здании суда не запрещена".


Согласно официальному письму за подписью подполковника милиции Девятилова, эта информация доведена до всех сотрудников отделения по охране объектов в городском поселке Октябрьский Светлогорского отдела Департамента охраны МВД.

"Я рад, что здравый смысл в конце концов победил. Через такие небольшие шаги мы расширяем собственную свободу. И суды, и милиция, и исполкомы существуют на деньги налогоплательщиков и должны работать открыто и гласно", - говорит Андрей Паук.
 
 
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Известный блогер Андрей Паук из райцентра Октябрьский добился пересмотра ведомственной инструкции Департамента охраны МВД Беларуси
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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