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Соблюдают ли правила парковки во дворах? В апреле проверят
Источник материала: СТВ
В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
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В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город». В том числе, будут следить за тем, чтобы автомобилисты не...
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