Соблюдают ли правила парковки во дворах? В апреле проверят

Источник материала: СТВ

В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город» . В том числе, будут следить за тем, чтобы автомобилисты не парковали машины на зелёных зонах.





Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В период месячника планируется проведение акции коммунальными службами совместно с Госавтоинспекцией районов по контролю за соблюдением автовладельцев правил парковки транспортных средств во дворах. При выявлении фактов нарушения, будут нарушители привлекаться к административной ответственности.