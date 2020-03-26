Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение

Источник материала: СТВ

В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык – умение радоваться мелочам. Кроме того, иногда для счастья на самом деле нужно совсем немного.

Мы собрали несколько примеров, когда самое простое событие принесло много радости людям или животным.

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце



Фото: reddit.com/user/93arkhanov93



Фото: reddit.com/user/uwuzelda

«Я владею 3 профессиями, говорю на 3 языках, воевал 3 года, имею 3 детей и 3 месяца безработный. Мне нужна всего лишь 1 работа».



Фото: Getty Images



Фото: instagram.com/australianarmy



Фото: страница пользователя Reddit

«Мой отец с любовью наблюдает за тем, как его сын становится отцом».



Фото: reddit.com/user/siredwardh

«Моя кузина с редким нарушением развития вчера ходила на первое свидание перед танцами. Она так счастлива!»



Фото: reddit.com/user/BooAnna

Кстати, недавно мы рассказывали вдохновляющую историю о молодом человеке из Лиды.