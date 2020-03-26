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Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение

26.03.2020 16:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык – умение радоваться мелочам. Кроме того, иногда для счастья на самом деле нужно совсем немного. 

Мы собрали несколько примеров, когда самое простое событие принесло много радости людям или животным. 

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото: reddit.com/user/93arkhanov93 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото: reddit.com/user/uwuzelda 

«Я владею 3 профессиями, говорю на 3 языках, воевал 3 года, имею 3 детей и 3 месяца безработный. Мне нужна всего лишь 1 работа». 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото: Getty Images 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото: instagram.com/australianarmy 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото: страница пользователя Reddit 

«Мой отец с любовью наблюдает за тем, как его сын становится отцом». 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото:  reddit.com/user/siredwardh 

«Моя кузина с редким нарушением развития вчера ходила на первое свидание перед танцами. Она так счастлива!» 

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Фото: reddit.com/user/BooAnna 

Кстати, недавно мы рассказывали вдохновляющую историю о молодом человеке из Лиды. 

Парень с ДЦП написал 5 книг и закончил школу с золотой медалью – здесь подробнее

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В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык –...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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