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Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
Источник материала: СТВ
В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык – умение радоваться мелочам. Кроме того, иногда для счастья на самом деле нужно совсем немного.
Мы собрали несколько примеров, когда самое простое событие принесло много радости людям или животным.
«Я владею 3 профессиями, говорю на 3 языках, воевал 3 года, имею 3 детей и 3 месяца безработный. Мне нужна всего лишь 1 работа».
«Мой отец с любовью наблюдает за тем, как его сын становится отцом».
«Моя кузина с редким нарушением развития вчера ходила на первое свидание перед танцами. Она так счастлива!»
Кстати, недавно мы рассказывали вдохновляющую историю о молодом человеке из Лиды.
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В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык –...
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