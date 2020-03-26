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Группу хакеров ликвидировала СБУ Украины

26.03.2020 19:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ущерб - полмиллиона долларов. Конечно, в мировых масштабах это капля в море, но на местном уровне цифра приличная. По сообщению ведомства, команда рассылала пиратский софт посредством электронной почты.  Жертвами могли быть и обычные люди, и большие компании, и финансовые учреждения. Цель хакеров - доступ к системе "Клиент-банк". Получая явки и пароли, преступники переводили деньги на подставные банковские счета.  По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составил более 20 миллионов  гривен. Известно, что следственные действия прошли в Киевской, Ивано-Франковской областях и в Одессе. Было проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов производства, а также в офисах, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Изъяты мобильные терминалы, банковские карточки и документы. В деле оказались замешены пятеро айтишников. Кто они - СБУ не уточняет.
 
 
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Ущерб - полмиллиона долларов. Конечно, в мировых масштабах это капля в море, но на местном уровне цифра приличная. По сообщению ведомства, команда рассылала...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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