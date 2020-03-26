Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Группу хакеров ликвидировала СБУ Украины Ущерб - полмиллиона долларов. Конечно, в мировых масштабах это капля в море, но на местном уровне цифра приличная. По сообщению ведомства, команда рассылала...

Ущерб - полмиллиона долларов. Конечно, в мировых масштабах это капля в море, но на местном уровне цифра приличная. По сообщению ведомства, команда рассылала пиратский софт посредством электронной почты. Жертвами могли быть и обычные люди, и большие компании, и финансовые учреждения. Цель хакеров - доступ к системе "Клиент-банк". Получая явки и пароли, преступники переводили деньги на подставные банковские счета. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составил более 20 миллионов гривен. Известно, что следственные действия прошли в Киевской, Ивано-Франковской областях и в Одессе. Было проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов производства, а также в офисах, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Изъяты мобильные терминалы, банковские карточки и документы. В деле оказались замешены пятеро айтишников. Кто они - СБУ не уточняет.