Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет

Источник материала: ОНТ

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что слишком частое употребление соли может ослабить иммунную систему. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translation Medicine . Об этом пишет Times .

Понижается её способность бороться с различными бактериальными инфекциями. Исследования, которые проводились ранее, показывали, что злоупотребление солью может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Немецкие ученые во главе с профессором Боннского университета Кристианом Курцем решили проверить, как диета с повышенным количеством соли повлияет на восприимчивость организма к бактериальным инфекциям – в частности, к одной из самых распространенных бактериальных инфекций почек – пиелонефриту. Его вызывает кишечная палочка Escherichia coli.

Исследование, которое проводилось на мышах, показало, что те, кому давали очень соленую пищу, были гораздо менее эффективны в борьбе с бактериями и у них были более серьезные инфекции, чем у других мышей. Это сделало животных более уязвимыми перед пиелонефритом.

Дальнейшие эксперименты ученые провели на людях. В течение недели они добавили к своему обычному рациону на 6 г соли больше.

Особое внимание специалисты обратили на один из видов иммунных клеток – гранулоциты, которые защищают организм от бактерий. Анализы крови показали, что у людей, которые придерживались диеты с повышенным содержанием соли, гранулоциты хуже выполняли свои функции. Это, в свою очередь, снизило способность организма противостоять различным бактериальным инфекциям.

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