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«Как в Европе». В Бресте на ул. Гоголя открыли супермаркет «Санта» с пиццами и суши

27.03.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте открыли новый супермаркет «Санта». Вместе с привычными продуктами здесь можно найти свежие копчености, суши и выпечку из пекарни, а мастера готовят итальянскую пиццу.

«Как в Европе». В Бресте на ул. Гоголя открыли супермаркет «Санта» с пиццами и суши

Супермаркет находится в районе Киевки рядом с центром города. Ритейлер заехал в уже существовавший объект и обустроил его в фирменном стиле: голубые панели обрамляют стеклянные фасады, над ними высится белая вывеска. Внутри встречают ряды стройных стеллажей с популярной бакалеей, морозильного оборудования и массивных витрин. Магазин долгожданный: в районе много новых домов, а вот торговые объекты до этого были в дефиците.

«Как в Европе». В Бресте на ул. Гоголя открыли супермаркет «Санта» с пиццами и суши

Торговый зал занимает 500 «квадратов» и вмещает 8000 наименований товаров. Около входа размещена зона со свежими фруктами и овощами. Сейчас здесь можно взять, например, гватемальские бананы за 2,49 рубля. Много также сыров, йогуртов и других молочных продуктов. Широко представлена бакалея: крупы, мука, макароны, подсолнечное масло, разные виды чая и кофе.

«Как в Европе». В Бресте на ул. Гоголя открыли супермаркет «Санта» с пиццами и суши

Представлена также мясная продукция. Внимание привлекают копчености, которые готовят прямо в магазине. Заодно предлагают мясные и куриные полуфабрикаты собственного производства. Немало здесь и замороженной рыбы с морепродуктами.

В магазине реализован популярный нынче формат Food-to-Go. На месте можно взять салаты и суши. Выпечка поступает из пекарни, где ее получают по классическим рецептам. Есть в магазине и пиццерия: популярное блюдо готовят за 5,95 рубля из настоящей моцареллы, душистых трав и натуральной начинки.

«Мы продолжаем расширять свою сеть в Бресте, чтобы обеспечить всех жителей «вкусным выбором» – широким ассортиментом качественных товаров. Магазин на Гоголя ожидали многие: хотя этот район и рядом с центром, но ритейл здесь был представлен слабо. Теперь здесь всегда будет широкий выбор бакалеи, фруктов, овощей, мяса и рыбы. А еще сюда можно зайти, чтобы взять еды на вынос – от суши до пиццы. Сейчас это очень популярно среди покупателей», – подчеркивают в сети «Санта».

Новый магазин «Санта» в Бресте открыт с 8 до 23 часов. Покупателей обслуживают пять касс.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте открыли новый супермаркет «Санта». Вместе с привычными продуктами здесь можно найти свежие копчености, суши и выпечку из пекарни, а мастера готовят...
 
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