Добрая ГАИ: из 66 нарушителей 41 предупрежден устно - итоги отработки трассы в Беларуси

За три дня инспекторы выявили 66 нарушений. Интересно, что в большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. ГАИ демонстрирует, что стала более лояльной. Так, из общего количества правонарушений вынесено 41 устное замечание с последующей профилактической беседой, отметили в ГАИ.





Вместе с тем выявлено: 13 водителей, нарушивших правила обгона; 9 водителей, не имеющих права управления; с проезжей части изъято 7 пешеходов, из них 4 в нетрезвом состоянии. К слову, о том, сколько водителей остановлено без техосмотра, - ни слова.





Отработка автодорог Минщины будет продолжаться.



