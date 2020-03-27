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Добрая ГАИ: из 66 нарушителей 41 предупрежден устно - итоги отработки трассы в Беларуси

27.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшие пятницу и выходные, с 20 по 22 марта, ГАИ Минской области провела массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи. Сейчас Госавтоинспекция поделилась итогами мероприятия.

За три дня инспекторы выявили 66 нарушений. Интересно, что в большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. ГАИ демонстрирует, что стала более лояльной. Так, из общего количества правонарушений вынесено 41 устное замечание с последующей профилактической беседой, отметили в ГАИ.

Вместе с тем выявлено: 13 водителей, нарушивших правила обгона; 9 водителей, не имеющих права управления; с проезжей части изъято 7 пешеходов, из них 4 в нетрезвом состоянии. К слову, о том, сколько водителей остановлено без техосмотра, - ни слова.

Отработка автодорог Минщины будет продолжаться.
 
Теги: Минск
 
 
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В минувшие пятницу и выходные, с 20 по 22 марта, ГАИ Минской области провела массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи. Сейчас Госавтоинспекция...
 
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