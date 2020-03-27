Источник материала: ОНТ

Автомобиль пробил стену на подземной парковке в ТЦ «Арена-сити». Об этом сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 26 марта вечером около 22:40 на подземном паркинге в ТЦ «Арена-сити».

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» выезжал из парковочного места и не справился с управлением. В результате машина пробила стену.

К счастью, пострадавшие в ДТП отсутствуют. Проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.

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