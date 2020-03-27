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Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов

27.03.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 4500 белорусов смогли вернуться домой благодаря содействию государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром из «Домодедово» в Беларусь доставлены наши граждане, прибывшие накануне из Кубы и Таиланда. В Национальном аэропорту приземлился самолет «Белавиа» с нашими соотечественниками на борту.

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции

Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов

Что касается граждан, которые в связи с ограничительными мерами из-за вирусной инфекции COVID-19 все еще остаются в России, то посольство Беларуси прорабатывает механизмы их успешного возвращения на родину железнодорожным транспортом или автобусами.

Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?

С 27 марта дня Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам (подробнее здесь). Однако взаимодействие по возвращению граждан на родину между Беларусью и Россией будет продолжено по линии МИД. Все острые вопросы стороны будут решать сообща. Договоренность об этом достигнута на уровне министров. Российская сторона заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам.

Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов

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Новости Беларуси. Более 4500 белорусов смогли вернуться домой благодаря содействию государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим...
 
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