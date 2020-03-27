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Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 4500 белорусов смогли вернуться домой благодаря содействию государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим утром из «Домодедово» в Беларусь доставлены наши граждане, прибывшие накануне из Кубы и Таиланда. В Национальном аэропорту приземлился самолет «Белавиа» с нашими соотечественниками на борту.
Что касается граждан, которые в связи с ограничительными мерами из-за вирусной инфекции COVID-19 все еще остаются в России, то посольство Беларуси прорабатывает механизмы их успешного возвращения на родину железнодорожным транспортом или автобусами.
С 27 марта дня Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам (подробнее
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Новости Беларуси. Более 4500 белорусов смогли вернуться домой благодаря содействию государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим...
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