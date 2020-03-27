Газопровод Baltic Pipe заработает в 2022 году

Польский оператор по транспортировке газа Gaz-System готовит в Польше и Дании вместе с оператором датской газотранспортной системы Energinet площадку для строительства трубопровода Baltic Pipe.





Газопровод должен соединить польские и датские газотранспортные системы, благодаря которым газ с норвежского шельфа достигнет Польши. Ежегодно можно будет транспортировать до 10 млрд кубометров голубого топлива из Дании в Польшу и до 3 млрд из Польши в Данию. Это стратегическая инвестиция с точки зрения энергетической безопасности Польши и региона.





Строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe, как ожидается, начнется в 2020 году и завершится через два года. 1 октября 2022 года этот газопровод должен быть готов к эксплуатации.





31 декабря 2022 года истекает срок действия т.н. Ямальского контракта с РФ. В середине ноября 2019 года Польская нефтяная и газовая компания (PGNiG) официально сообщила, что не будет продлевать контракт. В 2023 году компания сможет удовлетворить внутренний спрос на голубое топливо в объеме более 24 миллиардов кубометров. Было подчеркнуто, что это будет газ из Норвегии, сжиженный природный газ и сырью из польских месторождений.