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Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной целью мероприятия называют совершенствование полевой выучки и маневренных возможностей дивизиона. Кроме того, выезд подразделений даст возможность командирами батарей отработать практические навыки. К примеру, продемонстрировать слаженность расчетов в ходе отражения ударов с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке.
Андрей Санторик, командир второго зенитно-ракетного дивизиона:
Такие занятия позволят повысить полевую выучку и слаженность подразделения, а также дадут возможность военнослужащим получить опыт в выполнении своих функциональных обязанностей.
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Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков
Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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