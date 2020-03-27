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Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

27.03.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Главной целью мероприятия называют совершенствование полевой выучки и маневренных возможностей дивизиона. Кроме того, выезд подразделений даст возможность командирами батарей отработать практические навыки. К примеру, продемонстрировать слаженность расчетов в ходе отражения ударов с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке.

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Андрей Санторик, командир второго зенитно-ракетного дивизиона:
Личный состав совершенствует свои практические навыки ведения боевой работы по имитированным воздушным целям. Проводится маршевая подготовка, совершение марша в новый позиционный район. Отработка нормативов свертывания вооружения военной техники, развертывания, занятие нового позиционного района.

Такие занятия позволят повысить полевую выучку и слаженность подразделения, а также дадут возможность военнослужащим получить опыт в выполнении своих функциональных обязанностей.

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Боевая работа по имитированным воздушным целям. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков

Люди в материале: Андрей Санторик

 
 
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Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановый полевой выход двух ракетных полков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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