Время, а не километраж: в стране изменятся правила оплаты проезда по платным дорогам

Источник материала: Вороновская газета





Вот новый поворот

Порядок проезда по платным дорогам меняется, причем в лучшую сторону. Президент подписал Указ № 108: одна часть новаций в документе коснется всех, для кого оплата является обязательной, другая — только водителей транспортных средств с массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированных в странах ЕАЭС. Представители второй категории, к примеру, ближе к концу года смогут оплачивать проезд за определенный период времени пользования всеми платными дорогами страны, а не за пройденный километраж. Кроме того, дополнительной стимулирующей мерой для всех пользователей станет и введение разового тарифа. Разработчики рассказали нам об этих и других новеллах нового документа.

В Министерстве транспорта и коммуникаций поясняют: Указ № 108 направлен на упрощение порядка проезда по платным дорогам. Принципиальных момента в документе два. Прежде всего с 1 мая появится возможность вносить плату за проезд по разовому тарифу. Сделать это можно в течение двух часов с момента фиксации происшествия в том случае, если водитель внес оплату частично либо не сделал этого вовсе. Преимущество этой возможности в том, что разовый тариф исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере. Эта новация распространяется на всех пользователей сервиса BelToll.





— Возможность внесения платы за проезд по разовому тарифу является либерализационной мерой экономического стимулирования соблюдения правил проезда по платным дорогам, — пояснила пресс-секретарь Минтранса Анна Куриленок. — Предполагается, что она приведет к снижению (вплоть до полного исключения) имеющегося незначительного количества обращений пользователей по вопросам начисления платы в увеличенном размере. Размер платы за проезд по разовому тарифу будет устанавливаться Минтрансом по согласованию с Минфином.

Функция «Внесение платы за проезд по разовому тарифу» позволит зарегистрированным в ЕТС-системе добросовестным пользователям платных автодорог устранять непреднамеренные ошибки, допущенные ими при оплате в автоматическом режиме, а также даст им возможность совершать оплату в течение периода времени, достаточного для прибытия каждого пользователя в ближайший пункт обслуживания ЕТС-системы. Кроме того, те, кто воспользуется этой функцией, смогут получать оперативные СМС-оповещения о совершенных нарушениях.

Второе нововведение вступит в силу ближе к концу года — с 15 декабря. О нем нам рассказала первый заместитель директора предприятия «Белавтострада» Юлия Познанская:

— Пользователи платных автомобильных дорог, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, смогут вносить плату за проезд за соответствующий период времени. Сделать это можно с помощью так называемой электронной виньетки. Приобрести ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно — путем самостоятельного приобретения на сайте www.beltoll.by .

Электронная виньетка позволит обеспечить массовое удаленное обслуживание практически неограниченного количества пользователей, использующих транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств — членов ЕАЭС, в онлайн-режиме. Для внесения платы пользователь предоставляет минимальный набор данных: регистрационный знак транспортного средства, который после внесения платы за проезд поступает в базу данных системы электронного сбора платы на весь оплаченный период, что создаст наиболее комфортные условия пользования платной дорогой.

СБ