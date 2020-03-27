Часть улицы Социалистическая останется без света на следующей неделе

Источник материала: Слуцк Город

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ Слуцкие электросети уведомляют о плановом отключении электроэнергии.

Электричество будут отключать с 1 по 10 апреля с 08:30 до 17:00 у потребителей по адресам:

ул. Социалистическая №53-61 (нечётные), 63-105;

4-й пер. Красноармейский №3, 4.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.



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