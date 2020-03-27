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Как продавать искусственные цветы, чтобы не получить штраф
27.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Изготавливаете искусственные цветы?
Изготовление искусственных цветов относится к ремесленной деятельности. Можете продавать их на рынках и в иных местах. Физические лица – ремесленники, вправе реализовывать изготовленные ими искусственные цветы на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления.
Как стать ремесленником?
Для осуществления ремесленной деятельности необходимо стать на учет в налоговом органе и уплатить ремесленный сбор. Размер сбора – 1 базовая величина в год. Размер ремесленного сбора – 1 базовая величина в год. Сбор уплачивается до начала осуществления ремесленной деятельности.
Ремесленник не вправе продавать покупные искусственные цветы – необходима регистрация.
Физическое лицо – ремесленник не вправе заниматься реализацией покупных искусственных цветов.
Для продажи покупных искусственных цветов физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
За осуществление деятельности, в т.ч. за продажу покупных искусственных цветов, без государственной регистрации в качестве ИП – налагается штраф до 100 базовых с конфискацией предметов административного правонарушения.
Телефоны контакт-центра МНС – 189, (017) 229-79-79
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области
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Изготавливаете искусственные цветы? Изготовление искусственных цветов относится к ремесленной деятельности. Можете продавать их на рынках и в иных местах....
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