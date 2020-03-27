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В чемпионате Беларуси по футболу стартует второй тур

27.03.2020 12:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу стартует второй тур

В чемпионате Беларуси по футболу стартует второй тур. Сегодня состоятся два матча. 

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет дебютанта высшей лиги «Белшину». Хозяева отлично начали чемпионат, вырвав в гостях победу над одним из фаворитов первенства солигорского «Шахтёра» – 1:0. Клуб из Бобруйска неудачно провел домашний поединок первого тура против Минска – поражение 1:3.

В восемь вечера еще один новичок Высшей лиги брестский «Рух» примет столичный «Энергетик-БГУ». В первом туре обе команды преподнесли сенсации, победив минское «Динамо» и БАТЭ.

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Теги: Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу стартует второй тур. Сегодня состоятся два матча.  В Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет дебютанта высшей лиги «Белшину». Хозяева...
 
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